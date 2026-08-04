Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आत्महत्या के लिए किशोरी को उकसाने वाले को जेल भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

शिकोहाबाद के मोहब्बतपुर अहीर में एक किशोरी ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। युवती का शव इकदिल इटावा में मिला। उसके भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी फोन पर एक युवक से बात करती थी, जिससे मना करने पर उसने आत्महत्या कर ली।

आत्महत्या के लिए किशोरी को उकसाने वाले को जेल भेजा

शिकोहाबाद के मोहब्बतपुर अहीर में पिछले सप्ताह किशोरी ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। युवती का शव इकदिल इटावा में नहर से बरामद हुआ था। उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रोहित पुत्र सुखवीर सिंह निवासी रहना कोंडर थाना फरिहा ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसकी बहन निधि (17) मोहब्बतपुर अहीर में अपनी मौसी के यहां रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह एक युवक से फोन पर बात करती थी। इसी को लेकर मना करने पर 30 जुलाई की सुबह वह घर से चली गई।

ये भी पढ़ें:शादी का वादा कर युवती का शोषण करने वाला गिरफ्तार

उसके बाद उसने छीछामई के पास नहर में कूदकर अपनी जान से दी। मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की। जांच के दौरान शिवम यादव पुत्र ब्रह्मदेव यादव निवासी ग्राम मोहब्बतपुर अहीर की मामले में संलिप्तता पाई गई। पुलिस टीम ने अभियुक्त को उसके घर ग्राम मोहब्बतपुर अहीर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

ये भी पढ़ें:Shahjahnpur News: आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Firozabad Latest News Suicide Shikohabad अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।