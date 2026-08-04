आत्महत्या के लिए किशोरी को उकसाने वाले को जेल भेजा
शिकोहाबाद के मोहब्बतपुर अहीर में एक किशोरी ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। युवती का शव इकदिल इटावा में मिला। उसके भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी फोन पर एक युवक से बात करती थी, जिससे मना करने पर उसने आत्महत्या कर ली।
शिकोहाबाद के मोहब्बतपुर अहीर में पिछले सप्ताह किशोरी ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। युवती का शव इकदिल इटावा में नहर से बरामद हुआ था। उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रोहित पुत्र सुखवीर सिंह निवासी रहना कोंडर थाना फरिहा ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसकी बहन निधि (17) मोहब्बतपुर अहीर में अपनी मौसी के यहां रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह एक युवक से फोन पर बात करती थी। इसी को लेकर मना करने पर 30 जुलाई की सुबह वह घर से चली गई।
उसके बाद उसने छीछामई के पास नहर में कूदकर अपनी जान से दी। मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की। जांच के दौरान शिवम यादव पुत्र ब्रह्मदेव यादव निवासी ग्राम मोहब्बतपुर अहीर की मामले में संलिप्तता पाई गई। पुलिस टीम ने अभियुक्त को उसके घर ग्राम मोहब्बतपुर अहीर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें