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सल्फास खाकर किशोर ने की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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ललितपुर में एक किशोर की सल्फास खाने से मौत हो गई। उसे पहले मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति में सुधार न होने पर झाँसी रेफर किया गया। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। परिवार में शोक और हाहाकार मच गया, मृतक के चाचा ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए।

सल्फास खाकर किशोर ने की आत्महत्या

ललितपुर। कोतवाली सदर अन्तर्गत मुहल्ला चांदमारी निवासी एक किशोर की हालत सल्फास खाने से बिगड़ गयी। उल्टियां होते देख परिजन ने किशोर को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के पश्चात चिकित्सकों ने उसको झांसी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। झांसी ले जाते समय रास्ते में किशोर की मौत हो गयी। सदर कोतवाली अन्तर्गत मुहल्ला चांदमारी निवासी सत्रह वर्षीय पृथ्वी पुत्र रवींद्र यादव रविवार रात लगभग नौ बजे परिजनों से कुछ देर बाद आने की बात कहकर घर से कहीं चला गया था। लगभग दो घंटे बाद कुछ लोग उसको घर के बाहर छोड़ गए। वह अपने कमरे में चला गया। देर रात्रि बारह बजे पृथ्वी की हालत बिगड़ गयी। उसको उल्टियां होने लगीं। यह देख परिजन उसको लेकर मेडिकल कालेज पहुंचे। यहां आकस्मिक वार्ड में चिकित्सकों ने उसका उपचार किया लेकिन हालत में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर उसको झांसी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। मेडिकल कालेज झांसी ले जाते समय किशोर ने रास्ते में दम तोड़ दिया। परिजन शव को लेकर वापस मेडिकल कालेज ललितपुर आए। यहां पुलिस ने किशोर के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा रहा। मृतक के चाचा वीरेंद्र ने बताया कि इमरजेंसी में उसके भतीजे पृथ्वी ने बताया कि उसने सल्फास खा ली है। जिस कारण उसकी मौत हो गयी। मृतक के चाचा ने मेडिकल कालेज की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी कई प्रश्न चिन्ह लगाए। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहचार मचा रहा। परिजन पुलिस को आत्महत्या का कारण नहीं बता सके。

अस्पताल में भर्ती हो गया पिता

ललितपुर। सत्रह वर्षीय पुत्र की मौत के बाद उसके पिता रवींद्र यादव की हालत बिगड़ गयी। उसका रक्तचाप बढ़ गया। आनन फानन में उसको मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। जहां वह रोता बिलखता रहा। परिवार के अन्य सदस्य भी बदहवाश थे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

किशोर की उम्र क्या थी?
किशोर की उम्र सत्रह वर्ष थी।
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