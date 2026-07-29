मजदूरी के दौरान नाबालिग की मौत का मामला पहुंचा श्रम विभाग
तेघड़ा के मधुरापुर में मजदूरी करते समय एक किशोर की मृत्यु हो गई। किशोर अतुल कुमार टाइल्स पलटने के दौरान दब गया। घटना के बाद, मृतक के परिवार को सहायता राशि देने की मांग की गई, लेकिन मामले की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि किशोर की उम्र 16 वर्ष है, जिससे संभावित बाल श्रम उल्लंघनों पर सवाल उठे हैं।
तेघड़ा, निज प्रतिनिधि। मजदूरी करने के दौरान एक किशोर की मृत्यु का मामला श्रम विभाग पहुंचा। मामला मधुरापुर का है। एक किशोर की मृत्यु टाइल्स पलटने के दौरान दबने से हो गई थी। दरअसल इस घटना के बाद बाद कुछ जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा मृतक अजीत महतो के पुत्र किशोर अतुल कुमार के परिजनों को सहायता राशि देने की मांग एसडीएम से की गई थी। पीड़ित परिवार से दस्तावेज आदि की मांग की तो मामला उल्टा पड़ गया। एसडीएम द्वारा श्रम अधिकारी से जांच करने को कहा गया। श्रम अधिकारी झूमा भंडारी ने बताया कि किशोर की आयु संबंधि दस्तावेज के अनुसार उसकी आयु 16 वर्ष के आसपास ही है।
रिपोर्ट सामने आने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि आखिर नाबालिग किशोर से टाइल्स पलटने जैसा जोखिमपूर्ण कार्य क्यों कराया जा रहा था। उन्होंने बताया कि आगे की जांच में यह साबित होता है कि किशोर से कानून के विरुद्ध मजदूरी कराई जा रही थी, तो संबंधित नियोक्ता या जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
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