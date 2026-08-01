बाइक से दुर्घटना में किशोर घायल
सिसवन। चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र में बाइक से गिरकर रंजीत महतो के पुत्र अरूण कुमार नामक किशोर घायल हो गया। इलाज के लिए उसे सिसवन रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सिसवन। चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के सिसवन मेहंदार मुख्य मार्ग पर बाइक से गिर कर एक किशोर घायल हो गया। घायल किशोर रामगढ़ निवासी रंजीत महतो का पुत्र अरूण कुमार है। घायल का इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में कराया गया।
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