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किशोरी लापता, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत के सुनगढी थाने के एक गांव की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी 17 वर्षीय बेटी एक अगस्त को घर से बिना बताए चली गई। महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को ग्राम रम्पुरिया निवासी रविंद्र ने बहलाफुसलाकर ले गया है। पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

किशोरी लापता, मुकदमा दर्ज

पीलीभीत। थाना सुनगढी क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने थाना सुनगढी में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री एक अगस्त को दोपहर के समय घर से बिना बताए कहीं चली गई। उसने अपनी पुत्री की काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। उसकी पुत्री को थाना सुनगढी क्षेत्र के ग्राम रम्पुरिया निवासी रविंद्र पुत्र मोहनलाल बहलाफुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

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