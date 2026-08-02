छत में सो रही किशोरी से पड़ोसी युवक ने की छेड़खानी

कुरारा, संवाददाता। घर की छत में भाई के साथ चारपाई में सो रही किशोरी के साथ गांव का ही एक पड़ोसी दूसरी छत की सहायता से आकर छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर छत से कूदकर झाड़ियों में छिप गया। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर थाने पहुंचा दिया। इसके बाद किशोरी ने परिजनों संग थाने पहुंचकर तहरीर दी। कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी ने थाने में तहरीर देकर बताया कि वो छत में अपने भाई के साथ चारपाई पर सो रही थी। तभी पड़ोसी हरिप्रसाद रात करीब 12 बजे दूसरी छत की सहायता से हमारी छत में आ गया और मेरे साथ चारपाई में लेट गया और छेड़खानी करने लगा।