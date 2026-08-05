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किशोरी लापता, अपहरण का मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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बांसडीहरोड के एक गांव में चितबड़ागांव थाना क्षेत्र की किशोरी संदिग्ध हालात में लापता हो गई। मां ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें अजीत कुमार और अन्य पर अपहरण और हत्या की धमकी का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

किशोरी लापता, अपहरण का मुकदमा

बांसडीहरोड। इलाके के एक गांव में रिश्तेदारी में आई चितबड़ागांव थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी कुछ दिनों पहले संदिग्ध हाल में लापता हो गयी। लड़की की मां की तहरीर पर पुलिस ने कैमूर (बिहार) निवासी अजीत कुमार के साथ ही रमाशंकर, मुन्ना प्रसाद, अजय पासवान के खिलाफ अपहरण और धमकी देने का केस दर्ज किया है। लड़की की मां ने आरोपियों पर फोन कर लड़की की हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। बताया जाता है कि एसपी के निर्देश पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

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