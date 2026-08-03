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लापता किशोरी मौसी के घर में मिली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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लापता किशोरी 24 घंटे बाद मौसी के घर से बरामद राइस मिल के पास उसकी मौसी के घर से सुरक्षित बरामद किया गया। मूल रूप से पिस्का हेसल की रहने वाली किशोरी प

लापता किशोरी मौसी के घर में मिली

रातू, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के ललितग्राम से रविवार सुबह लापता हुई किशोरी को रातू पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बरामद कर लिया। किशोरी सोमवार को फुटकलटोली स्थित राइस मिल के पास उसकी मौसी के घर से सकुशल मिली। मूल रूप से पिस्का हेसल की रहने वाली किशोरी पिछले चार वर्षों से ललितग्राम में अपने रिश्तेदार बरखा रानी कच्छप के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। रविवार सुबह परिजनों ने उसे घर में नहीं पाया। काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चलने पर घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई, जिसमें वह सुबह करीब 6:50 बजे घर से जाती हुई दिखाई दी।

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इसके बाद परिजनों ने रातू थाना में सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। इसी दौरान सूचना मिली कि किशोरी फुटकलटोली में अपनी मौसी के घर है। पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ के बाद किशोरी को परिजनों को सौंप दिया गया। थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने बताया कि मामले की आगे भी जांच की जा रही है।

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