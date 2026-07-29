इंस्टा पर दोस्ती कर किशोरी से 36 ग्राम सोने के जेवर ऐंठे

सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती एक नाबालिग लड़की के लिए मुसीबत बन गई। आरोप है कि युवक ने भरोसा जीतकर लड़की की निजी तस्वीरें अपने पास सेव कर लीं और फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर 60 हजार नकद और 36 ग्राम सोने के गहने ऐंठ लिए। पीड़िता के पिता की तहरीर पर हसनगंज थाने में शिकायत दी गई है। गढ़ी नगर निवासी श्याममणि तिवारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 17 वर्षीय बेटी की दिसंबर 2025 में इंस्टाग्राम के जरिए वंश नाग नाम के युवक से पहचान हुई थी। युवक ने लड़की की स्नैपचैट आईडी और पासवर्ड हासिल कर लिए।

इसके बाद बिना जानकारी के उसकी निजी फोटो डाउनलोड कर लीं और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करने लगा। शिकायत के अनुसार आरोपी ने पोर्टर ऐप के जरिए कई बार करीब 58 हजार रुपये नकद मंगवाए। दो हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराए। इतना ही नहीं, अप्रैल से जून 2026 के बीच उसने दबाव बनाकर चार ग्राम की सोने की अंगूठी, आठ ग्राम की चेन, आठ ग्राम का ब्रेसलेट और तीन मंगलसूत्र 20 ग्राम भी पोर्टर के माध्यम से मंगवा लिए। कुल 36 ग्राम सोने के गहने उसने हड़प लिए। पीड़िता के पिता का आरोप है कि जब उन्होंने आरोपी से गहने और रुपये लौटाने की बात कही तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। साथ ही शिकायत करने पर बेटी की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता के नाम से फर्जी ईमेल आईडी और सोशल मीडिया अकाउंट भी बना रखे हैं। पीड़ित परिवार ने हसनगंज पुलिस से आरोपी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, साइबर अपराध और अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।