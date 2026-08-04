फैसलाः नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी अरुण को उम्रकैद

करीब सवा साल पहले नाबालिग छात्रा को रिक्शा से घर छोड़ने और रास्ते में रिक्शा खराब होने का बहाना कर दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अदालत ने पीड़िता को डेढ़ लाख रुपये का प्रतिकर देने का आदेश दिया।

करीब सवा साल पहले नाबालिग छात्रा को रिक्शा से घर छोड़ने और रास्ते में रिक्शा खराब होने का बहाना कर दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कल्पना पांडे ने रिक्शा चालक आरोपी अरुण कुमार को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई और 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी भालेंद्र राठौर ने बताया कि मंडावली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 28 मई 2025 को साढ़े तीन बजे के करीब उसकी 17 वर्षीय लड़की ई रिक्शा में बैठकर नजीबाबाद कोचिंग पढ़ने जा रही थी।

घटना का विवरण ग्राम जटपुरा से आगे नहर पर रिक्शा चालक अरुण पुत्र संजीव पीड़िता से कहने लगा की ई- रिक्शा की बैटरी खत्म हो गई है। बैटरी बदल लूं। इसी बहाने आरोपी नहर की पटरी से ग्राम राहतपुर खुर्द के किनारे बाग में अंदर ले गया, जहां उसने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया और पीड़िता को रोता बिलखता छोड़कर भाग गया। किशोरी ने परिजनों को इस घटना की सूचना दी। सूचना पर पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट लिखकर कार्रवाई की मांग की।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करायें जिसमें पीड़िता ने आपबीती बताई। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी अरुण को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उसके खिलाफ संगीन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने अपनी कार्रवाई पूरी करते हुए इस मामले में अरुण को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई और 55 हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया।

अदालत का आदेश अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर को यह आदेश दिया कि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में डेढ़ लाख रुपया प्रदान कराया जाए। अदालत ने अपनी सख्त टिप्पणी देते हुए कथन किया कि पीड़िता एक छात्रा है। नाबालिग के साथ दोषी द्वारा किया गया जघन्य अपराध अत्यंत कुरता के साथ किया है। इस क्रूरता ने मानवीय हवस को राक्षसी रूप लेने दिया जिसमें दोषी भले ही कठोर अपराधी ना हो लेकिन नाबालिग छात्रा के साथ उसके द्वारा क्रूरता पूर्वक दुष्कर्म करते हुए उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है।