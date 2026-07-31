किशोरी लापता,शिकायत करने पर पिता को धमकाया
पीलीभीत में 29 जुलाई को एक युवक ने 16 वर्षीय लड़की को बहलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। जब पिता ने आरोपी के घर जाकर शिकायत की, तो उसके परिजनों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लड़की की तलाश की जा रही है।
पीलीभीत। थाना न्यूरिया क्षेत्र के एक गांव के निवासी ग्रामीण ने थाना न्यूरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि 29 जुलाई को शाम चार बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री को गांव का ही जयदेव अपने साथ बहलाफुसलाकर ले गया। जानकारी होने पर जब वह आरोपी के घर शिकायत करने गया तो आरोपी के परिजन शिवराज,गिरधारीलाल और अंजली पत्नी गिरधारीलाल ने उसके साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की। आरोपियों ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। थानाप्रभारी न्यूरिया दिगंबर सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश की जा रही है।
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