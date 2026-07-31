Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किशोरी लापता,शिकायत करने पर पिता को धमकाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

पीलीभीत में 29 जुलाई को एक युवक ने 16 वर्षीय लड़की को बहलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। जब पिता ने आरोपी के घर जाकर शिकायत की, तो उसके परिजनों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लड़की की तलाश की जा रही है।

किशोरी लापता,शिकायत करने पर पिता को धमकाया

पीलीभीत। थाना न्यूरिया क्षेत्र के एक गांव के निवासी ग्रामीण ने थाना न्यूरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि 29 जुलाई को शाम चार बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री को गांव का ही जयदेव अपने साथ बहलाफुसलाकर ले गया। जानकारी होने पर जब वह आरोपी के घर शिकायत करने गया तो आरोपी के परिजन शिवराज,गिरधारीलाल और अंजली पत्नी गिरधारीलाल ने उसके साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की। आरोपियों ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। थानाप्रभारी न्यूरिया दिगंबर सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें:Ghazipur News: किशोरी के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।