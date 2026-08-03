किशोरी को अपने साथ ले गया युवक, तनाव
सरधना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी को एक युवक ने बहला-फुसलाकर ले गया। पिता ने थाने में कार्रवाई की मांग की और बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी दुकान से सामान लेने गई थी पर वापस नहीं आई। गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
सरधना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग को दूसरे पक्ष का युवक बहला फुसलाकर ले गया। किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। उधर, मामला दो पक्षों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते गांव में तनाव का माहौल है। किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री बीते शनिवार दोपहर में करीब डेढ़ बजे गांव में ही स्थित दुकान से सामान लेने गई थी। उसके बाद घर नहीं लौटी। उन्होंने उसकी तलाश की तो पता चला कि गांव का ही दूसरे पक्ष का युवक उसे अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया।
आरोप है कि वे आरोपी युवक के घर पर इस मामले को लेकर पहुंचे तो आरोपी के परिजनों ने उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। साथ ही विरोध करने पर उनके साथ गाली-गलौज व अभद्रता की। पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात भी अपने साथ ले गई है। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई थी।
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