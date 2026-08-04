बकरी चराने गई नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार
इंडो-नेपाल सीमा के पास बकरी चारने गई 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया।
श्रावस्ती, संवाददाता। इंडो-नेपाल बॉर्डर मार्ग के किनारे बकरी चरा रही एक किशोरी को तीन युवकों ने अगवा कर लिया और बाग में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर मल्हीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घटना का विवरण
मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी रविवार शाम करीब सात बजे इंडो-नेपाल बॉर्डर मार्ग किनारे अपनी बकरियां चरा रही थी। इसी दौरान दरवेश गांव निवासी हंसराज पुत्र सहजराम अपने दो अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा और तीनों ने मिलकर किशोरी को पकड़ लिया। इसके बाद वे उसे ननकऊ मौर्य स्थित एक बाग में ले गए, जहां तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस कार्रवाई
घटना के बाद किशोरी अपने पिता के साथ मल्हीपुर थाने पहुंची और आपबीती बताई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर हंसराज व दो अज्ञात युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य संगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। किशोरी को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय, भिनगा भेजा गया है, जबकि पुलिस दो अन्य युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है。
पुलिस का बयान
थाना प्रभारी मल्हीपुर महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
सामान्य प्रश्न
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