घास काट रही किशोरी से गन्ने के खेत में सामूहिक दुष्कर्म
नवाबगंज में खेत में घास काट रही 13 वर्षीय किशोरी को दो युवकों ने जबरन पकड़कर गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। किशोरी की मां ने नवाबगंज थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।
नवाबगंज। खेत में घास काट रही किशोरी को रविवार की शाम दो युवक जबरन पकड़कर गन्ने के खेत में ले गए। वहां दोनों ने उससे दुष्कर्म किया। उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर दोनों वहां से भाग गए। कुछ देर किसी तरह वह अपने घर पहुंची तो उसकी हालत देख परिजन अवाक रह गए। किशोरी की मां ने नवाबगंज थाने में एक नामजद समेत दो युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं, पुलिस ने किशोरी का बयान दर्ज करने के बाद उसे मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी रविवार की शाम अपने छोटे भाई के साथ गांव से कुछ दूरी पर खेतों में घास काटने के लिए गई थी।
वह गन्ने के खेत के पास घास काट रही थी। उससे कुछ दूरी पर उसका भाई खेल रहा था। आरोप है कि इस बीच पड़ोस के गांव का विमलेश अपने एक अन्य साथी के साथ वहां आया और उसे खींचकर गन्ने के खेत में ले गया। दोनों ने उससे दुष्कर्म किए। इस घटना से किशोरी के गांव वाले भी हतप्रभ रह गए।किशोरी की मां ने आरोपी विमलेश और उसके साथी के खिलाफ नवाबगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने किशोरी का बयान दर्ज करने के बाद उसे मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इस संबध में कोतवाल अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि किशोरी की मां की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।
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