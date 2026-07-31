किशोर पर धारदार हथियारों से वार कर किया घायल
कोतवाली क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोर को पांच नामजद और 10-12 अज्ञात युवकों ने बाइकों से रोककर धारदार हथियारों से गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक अचेत होकर सड़क पर गिर गया। पिता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
कोतवाली क्षेत्र में फ्रीगंज रोड पर रिश्तेदारी में जा रहे एक किशोर को पांच नामजद और 10-12 अज्ञात युवकों ने बाइकों से रोक लिया। उस पर धारदार हथियारों से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक अचेत अवस्था में सड़क पर गिर गया। जिसे मरा समझकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ग्राम असौड़ा निवासी संजय कुमार ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि उनका 16 वर्षीय पुत्र वासुदेव गांव से हापुड़ एक रिश्तेदारी में जा रहा था।
जैसे ही वह फ्रीगंज रोड पर पहुंचा तो भानू त्यागी, लवी, शिवम, कार्तिक, वासु तथा 10-12 अज्ञात लड़कों ने बाइकों से उसे रोड लिया। आरोपियों ने पीड़ित के पुत्र की छाती, सिर और गर्दन, कलाई में हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपियों ने पुत्र पर पेसकस, सुवा जैसे धारदार हथियारों से हमला किया है। पुत्र अचेत अवस्था में वहां गिर गया। आरोपी पुत्र को मरा समझकर छोड़ कर फरार हो गए। कुछ लोगों ने पुत्र को पड़ा देख उसे सूचना दी। सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचा और पुत्र का उपचार कराने के लिए अस्पताल ले गया।थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि पांच नामजद और 10-12 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
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