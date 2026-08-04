मोबाइल के लिए पैसे नहीं दिए तो किशोर ने निगला जहरीला पदार्थ
बहेड़ी में एक किशोर ने मोबाइल खरीदने के पैसे ना मिलने पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मां के मना करने पर नितिन, जो 16 वर्ष का था, ने कदम उठाया। यह घटना दिखाती है कि मोबाइल की लत युवा पीढ़ी पर कितनी हावी होती जा रही है। नितिन की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है।
बहेड़ी। मोबाइल के लिए मां ने पैसे देने से मना किया तो किशोर ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। किशोर की मौत से घर में कोहराम मच गया। मोबाइल की लत किशोरों और बच्चों पर इतनी हावी होती जा रही है कि वह उसे पाने के लिए कोई भी कदम उठा ले रहे हैं। देवरनिया थाना क्षेत्र के गांव दोपहरिया में एक ऐसी ही घटना हो गई। राजेंद्र पाल के 16 वर्षीय पुत्र नितिन ने अपनी मां से मोबाइल खरीदने के लिए पैसे मांगे तो मां ने उसे मोबाइल के लिए पैसे देने से मना कर दिया। इससे नाराज नितिन ने जहरीला पदार्थ खा लिया।
उसकी तबियत बिगड़ गई। उसे आनन-फानन में परिजन भोजीपुरा के अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। उसकी मौत हो जाने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उसकी मौत पर उसके घर में कोहराम मच गया।
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