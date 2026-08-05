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कमर में लाइटर नुमा पिस्टल लगा बाइक से रौब गांठने वाला गिरफ्तार

By Ankit Kumar Chaudhary
हिन्दुस्तान, देहरादून
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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के चलते एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गौरव कुमार ने कमर में पिस्टलनुमा लाइटर लगाकर बाइक दौड़ाई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस ने युवक को ट्रेस कर गिरफ्तार किया और उसकी बाइक को सीज कर दिया। एसएसपी ने शांति व्यवस्था को लेकर चेतावनी दी।

कमर में लाइटर नुमा पिस्टल लगा बाइक से रौब गांठने वाला गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर रातों-रात मशहूर होने की चाहत में एक युवक हवालात में पहुंच गया। उसने कमर में पिस्टलनुमा लाइटर लगाकर सड़क पर बाइक दौड़ाई। वीडियो वायरल होने पर राजपुर थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसकी बाइक सीज कर दी। पूछताछ में सामने आया कि जिसे लोग असली पिस्टल समझ रहे थे, वह दरअसल ऑनलाइन मंगवाया गया लाइटर था। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि राजपुर रोड पर एक युवक का मोटरसाइकिल चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में युवक की कमर में पीछे की तरफ एक पिस्टल लगी दिख रही थी। इससे आम जनता में दहशत का माहौल बन गया।

पुलिस टीम ने वाहन नंबर के आधार पर युवक को ट्रेस किया और उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी की पहचान 18 वर्षीय गौरव कुमार पुत्र सिताब सिंह निवासी हिम्मतनगर, सहारनपुर के रूप में हुई है। पूछताछ में गौरव ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर भौकाल दिखाने और वीडियो शूट करने के लिए एक शॉपिंग ऐप से यह पिस्टलनुमा गैस लाइटर खरीदा था। गैस लाइटर को जब्त करते हुए उसकी मोटरसाइकिल को एमवी एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है। एसएसपी डोबाल ने साफ किया है कि रील बनाने के नाम पर शांति व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Ankit Kumar Chaudhary

लेखक के बारे में

Ankit Kumar Chaudhary

शॉर्ट बायो : अंकित कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। वर्तमान में वह HT Group के दैनिक हिन्दुस्तान में देहरादून में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव:

अंकित चौधरी उत्तराखंड की क्राइम रिपोर्टिंग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 2011 में देहरादून से प्रत्रकारिता की शुरुआत की। अंकित ने क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, जिला प्रशासन और रक्षा (डिफेंस) जैसे चुनौतीपूर्ण और गंभीर बीट्स पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे केवल समाचार रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन 'ऑफबीट' और मानवीय संवेदनाओं वाली कहानियों को खोजने में विश्वास रखते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की सुर्खियों से दूर रह जाती हैं।


कॅरियर का सफर

अंकित ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2011 में 'हिन्दुस्तान' के साथ बतौर रिपोर्टर की थी, जहां उन्होंने शुरुआती दौर में परिवहन और मंडी जैसी बीट से मुख्यधारा की पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद 2013 से 2014 तक 'अमर उजाला' में रहते हुए उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की बारीकियां सीखीं। 2014-15 में 'आईनेक्स्ट' (दैनिक जागरण समूह के दैनिक बाइलिंगुअल ) में सब-एडिटर के रूप में डेस्क और फील्ड का अनुभव लेने के बाद मई 2015 में पुनः 'हिन्दुस्तान' से जुड़े। पिछले नौ वर्षों से वे इसी संस्थान में अपराध,सीबीआई, कोर्ट, ईडी, विजिलेंस, जेल, डिफेंस फोर्सेस और प्रशासन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

अंकित ने पश्चिमी यूपी से स्कूलिंग के बाद देहरादून से बीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है और वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स' को किया है। उनका पेशेवर सफर अमर उजाला और आईनेक्स्ट जैसे संस्थानों से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें जमीनी रिपोर्टिंग और संपादकीय बारीकियों की गहरी समझ मिली है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध रिपोर्टिंग

बीबीए और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण अंकित मैनेजमेंट और पत्रकारिता का संयोजन हैं। पश्चिमी यूपी मूल के चलते अपराध की समझ भी बेहतर है। इसी वजह से बीट पर कमांड होने के साथ एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरियां लिख रहे हैं


एंटरटेनमेंट और विजन

अंकित का मानना है कि आधुनिक युग में तकनीकी पकड़ के साथ रिपोर्टिंग के विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच, अंकित स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। सुबह व्यायाम करना पसंद है। उन्हें यात्रा करना और खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं।


विशेषज्ञता

क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सेना और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के साथ एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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