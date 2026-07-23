अपहृत किशोरी का दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग

थरवई, हिन्दुस्तान संवाद। थरवई थाना क्षेत्र के नारायनपुर गांव से अपहरण की गई किशोरी का दूसरे दिन भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।किशोरी के मामा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि मेरी भांजी बुधवार को मां के साथ स्कूटी से बीओबी मदारपुर से पैसा निकाल कर घर जा रही थी। पहले से घात लगाए बैठे नारायनपुर गांव के हिमांशु तिवारी पुत्र राकेश तिवारी ने अपने साथियों संग भांजी को कार में बैठाकर उठा ले गए। मेरी बहन और भांजी शोर मचाते रह गए लेकिन वह लोग उसे लेकर फरार हो गए।

पुलिस ने हिमांशु तिवारी सहित तीन चार अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। दिन दहाड़े कार सवार युवकों द्वारा किशोरी के अपहरण से इलाके में हड़कम मचा हुआ है। पुलिस की कई टीमें अपहरण की गई किशोरी की सकुशल बरामदगी के लिए दबिश दे रही है। दूसरे दिन भी पुलिस को कोई सफलता न मिलने से किशोरी के परिजनों में बेटी कों लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। एसीपी थरवई अरुण कुमार पराशर ने बताया की नामजद आरोपी के पिता सहित कई संदिग्धो को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अपहरण की गई किशोरी को सकुशल बरामद करने के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं।