Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अपहृत किशोरी का दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

थरवई थाना क्षेत्र के नारायनपुर गांव में एक किशोरी का अपहरण हुआ। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है, लेकिन दो दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। किशोरी के मामा ने आरोप लगाया कि कार में सवार युवक उसकी भांजी का अपहरण कर ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अपहृत किशोरी का दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग

थरवई, हिन्दुस्तान संवाद। थरवई थाना क्षेत्र के नारायनपुर गांव से अपहरण की गई किशोरी का दूसरे दिन भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।किशोरी के मामा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि मेरी भांजी बुधवार को मां के साथ स्कूटी से बीओबी मदारपुर से पैसा निकाल कर घर जा रही थी। पहले से घात लगाए बैठे नारायनपुर गांव के हिमांशु तिवारी पुत्र राकेश तिवारी ने अपने साथियों संग भांजी को कार में बैठाकर उठा ले गए। मेरी बहन और भांजी शोर मचाते रह गए लेकिन वह लोग उसे लेकर फरार हो गए।

ये भी पढ़ें:Prayagraj News: थरवई में दिनदहाड़े स्कूटी सवार नाबालिग लड़की का अपहरण, विरोध पर मां की पिटाई

पुलिस ने हिमांशु तिवारी सहित तीन चार अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। दिन दहाड़े कार सवार युवकों द्वारा किशोरी के अपहरण से इलाके में हड़कम मचा हुआ है। पुलिस की कई टीमें अपहरण की गई किशोरी की सकुशल बरामदगी के लिए दबिश दे रही है। दूसरे दिन भी पुलिस को कोई सफलता न मिलने से किशोरी के परिजनों में बेटी कों लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। एसीपी थरवई अरुण कुमार पराशर ने बताया की नामजद आरोपी के पिता सहित कई संदिग्धो को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अपहरण की गई किशोरी को सकुशल बरामद करने के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: हर्रैया क्षेत्र से किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता
ये भी पढ़ें:Balrampur News: हर्रैया क्षेत्र से किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Prayagraj News Prayagraj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।