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किशोरी को जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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रात में परिजनों के जागने पर धमकी देकर भागा युवक हाफिजगंज। युवक ने रात्रि

किशोरी को जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास

हाफिजगंज। युवक ने रात्रि में किशोरी को जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास किया लेकिन परिजनों के जागने पर धमकी देकर युवक मौके से भाग गया। किशोरी के परिजनों ने थाना हाफिजगंज में युवक के खिलाफ तहरीर दी है। थाना हाफिजगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी ने दी तहरीर में बताया कि गत रात्रि एक युवक उसके घर में घुस आया और उसकी नाबालिक पुत्री को जबरन उठाकर ले जाने लगा। परिजनों के जागने पर युवक किशोरी को उठाकर ले जाने की धमकी देकर भाग गया। परिजनों ने युवक के खिलाफ थाना हाफिजगंज में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है।

पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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