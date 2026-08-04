अपहरण दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल
भरुआ सुमेरपुर में एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले सत्येंद्र सिंह को मंगलवार को जेल भेजा गया। आरोपी ने किशोरी की मां को धमकी देकर उसे अगवा किया था। पुलिस ने किशोरी को छुड़ाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज हुआ।
भरुआ सुमेरपुर। एक सप्ताह पूर्व अगवा कर किशोरी के साथ रेप करने वाले को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। बीती 27 जुलाई की रात आठ बजे सत्येंद्र सिंह ने मां के साथ खेतों की तरफ गई किशोरी को अगवा कर लिया था। विरोध करने पर किशोरी की मां को तमंचा अड़ाकर धमकाया था। बाद में आरोपी ने कमरे में बंद करके किशोरी से दुष्कर्म किया था। उसी दिन पुलिस ने किशोरी को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराकर परिजनों को सौंपा। 28 अगस्त को पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद से आरोपी फरार था। सोमवार को पुलिस ने सिसोलर मार्ग के गौरी मोड से आरोपी को गिरफ्तार करके मंगलवार को न्यायालय भेजा।
जहां से उसे जेल भेजा गया है।
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