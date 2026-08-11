पालघर में युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार
महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक 19 वर्षीय युवती का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और तीन अन्य हिरासत में हैं। यह घटना रविवार रात को हुई, जब युवती अपने प्रेमी के साथ लौट रही थी। आरोपियों ने कथित तौर पर युवती के प्रेमी को धमकाकर उसे वहां से भगा दिया।
पालघर, एजेंसी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 19 वर्षीय युवती के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तीन अन्य को हिरासत में लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, वारदात रविवार रात हुई। महिला अपने प्रेमी के साथ उमरगांव से लौट रही थी। इस दौरान अमगांव के पास उनकी दोपहिया वाहन सड़क पर फिसल गया। तलासरी थाने के निरीक्षक अजय गोरहड़ ने बताया कि वहां से गुजर रहे एक वाहन में सवार आरोपियों ने दोनों को देखा। आरोपियों ने महिला के प्रेमी को धमकाया।
इसके बाद वह वहां से भाग गया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने अपने तीन अन्य साथियों को भी मौके पर बुलाया। इसके बाद महिला को जबरन दोपहिया वाहन पर बैठाकर अच्छाड़ ले गए। वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। वारदात के बाद महिला तलासरी थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई।
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