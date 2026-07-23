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दिल्ली से अगवा किशोर कानपुर सेंट्रल पर बेसुध मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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दिल्ली से अगवा एक किशोर कानपुर सेंट्रल पर बेसुध अवस्था में मिला। उसने बताया कि उसने अपहरण करने वालों की कार से कूदकर ट्रेन में बैठकर यहाँ आया। दिल्ली पुलिस ने उसे अपनी सुपुर्दगी में ले लिया। उसके पिता ने कंझावला में बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

दिल्ली से अगवा किशोर कानपुर सेंट्रल पर बेसुध मिला

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली से अगवा किशोर कानपुर सेंट्रल पर बेसुध अवस्था में मिला। पूछताछ में उसने बताया कि उसे अगवा किया था। रास्ते में वह अपहरण करने वालों की कार से कूद गया और ट्रेन में बैठकर यहां आ गया। गुरुवार को दिल्ली पुलिस किशोर को अपनी सुपुर्दगी में ले गई। आरपीएफ प्रभारी एसएन पाटीदार ने बताया कि रेल मदद कंट्रोल से सूचना मिली कि ट्रेन संख्या 02564 के कोच नंबर एस-1 की सीट 71 पर एक किशोर लेटा है। इस पर आरपीएफ दरोगा असलम अल्का विश्वकर्मा ने अटेंड किया। किशोर ने पिता का नाम संदीप वर्मा और मोबाइल नंबर बताया।

संदीप ने कंझावला, दिल्ली में बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कंझावल थाने के एसआई पावेल ओर सिपाही दिनेश बच्चे को साथ ले गए।

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