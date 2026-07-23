दिल्ली से अगवा किशोर कानपुर सेंट्रल पर बेसुध मिला
दिल्ली से अगवा एक किशोर कानपुर सेंट्रल पर बेसुध अवस्था में मिला। उसने बताया कि उसने अपहरण करने वालों की कार से कूदकर ट्रेन में बैठकर यहाँ आया। दिल्ली पुलिस ने उसे अपनी सुपुर्दगी में ले लिया। उसके पिता ने कंझावला में बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली से अगवा किशोर कानपुर सेंट्रल पर बेसुध अवस्था में मिला। पूछताछ में उसने बताया कि उसे अगवा किया था। रास्ते में वह अपहरण करने वालों की कार से कूद गया और ट्रेन में बैठकर यहां आ गया। गुरुवार को दिल्ली पुलिस किशोर को अपनी सुपुर्दगी में ले गई। आरपीएफ प्रभारी एसएन पाटीदार ने बताया कि रेल मदद कंट्रोल से सूचना मिली कि ट्रेन संख्या 02564 के कोच नंबर एस-1 की सीट 71 पर एक किशोर लेटा है। इस पर आरपीएफ दरोगा असलम अल्का विश्वकर्मा ने अटेंड किया। किशोर ने पिता का नाम संदीप वर्मा और मोबाइल नंबर बताया।
संदीप ने कंझावला, दिल्ली में बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कंझावल थाने के एसआई पावेल ओर सिपाही दिनेश बच्चे को साथ ले गए।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें