Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रतिस्पर्धी दौर में ग्राहक की संतुष्टि सबसे बड़ी पूंजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

कानपुर में भारतीय बीमा सर्वेयर एवं हानि निर्धारक संस्थान द्वारा मोटर बीमा दावों के त्वरित निस्तारण एवं बेहतर समन्वय हेतु तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केटीएल की एचआर प्रमुख मोनिका शर्मा ने किया। वरिष्ठ बीमा सर्वेयर एके सिन्हा ने महत्वपूर्ण जानकारी और ग्राहक संतोष की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रतिस्पर्धी दौर में ग्राहक की संतुष्टि सबसे बड़ी पूंजी

कानपुर। भारतीय बीमा सर्वेयर एवं हानि निर्धारक संस्थान के तत्वावधान में रविवार को केटीएल प्राइवेट लिमिटेड चुन्नीगंज के वर्कशॉप में तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। एडवाइजरों व वर्कशॉप मैनेजरों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य मोटर बीमा दावों के त्वरित निस्तारण, बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ केटीएल की एचआर प्रमुख मोनिका शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धी दौर में ग्राहक की संतुष्टि ही किसी भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप और वर्कशॉप की सबसे बड़ी पूंजी है। वरिष्ठ बीमा सर्वेयर एके सिन्हा ने प्रतिभागियों को मोटर बीमा दावों की संपूर्ण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों की भूमिका, टर्नअराउंड टाइम में सुधार, ग्राहक शिकायतों के प्रभावी समाधान समेत कई अहम जानकारियां दीं।

दुर्घटना विषय विशेषज्ञ निर्मल त्रिपाठी ने सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा में हानि निर्धारक संस्थान के योगदान के बारे में बताया। प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने मोटर बीमा दावों से संबंधित कई सवाल पूछे। संचालन पीके चतुर्वेदी ने किया। नीरज चड्ढा, वैभव अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।