प्रतिस्पर्धी दौर में ग्राहक की संतुष्टि सबसे बड़ी पूंजी
कानपुर में भारतीय बीमा सर्वेयर एवं हानि निर्धारक संस्थान द्वारा मोटर बीमा दावों के त्वरित निस्तारण एवं बेहतर समन्वय हेतु तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केटीएल की एचआर प्रमुख मोनिका शर्मा ने किया। वरिष्ठ बीमा सर्वेयर एके सिन्हा ने महत्वपूर्ण जानकारी और ग्राहक संतोष की आवश्यकता पर बल दिया।
कानपुर। भारतीय बीमा सर्वेयर एवं हानि निर्धारक संस्थान के तत्वावधान में रविवार को केटीएल प्राइवेट लिमिटेड चुन्नीगंज के वर्कशॉप में तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। एडवाइजरों व वर्कशॉप मैनेजरों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य मोटर बीमा दावों के त्वरित निस्तारण, बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ केटीएल की एचआर प्रमुख मोनिका शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धी दौर में ग्राहक की संतुष्टि ही किसी भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप और वर्कशॉप की सबसे बड़ी पूंजी है। वरिष्ठ बीमा सर्वेयर एके सिन्हा ने प्रतिभागियों को मोटर बीमा दावों की संपूर्ण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों की भूमिका, टर्नअराउंड टाइम में सुधार, ग्राहक शिकायतों के प्रभावी समाधान समेत कई अहम जानकारियां दीं।
दुर्घटना विषय विशेषज्ञ निर्मल त्रिपाठी ने सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा में हानि निर्धारक संस्थान के योगदान के बारे में बताया। प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने मोटर बीमा दावों से संबंधित कई सवाल पूछे। संचालन पीके चतुर्वेदी ने किया। नीरज चड्ढा, वैभव अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।
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