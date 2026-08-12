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एयरपोर्ट पर तीन घंटे लैंडिंग बंद, चार विमान डायवर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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बाबतपुर (वाराणसी) में लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रनवे मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी दिक्कत आई। इससे तीन घंटे तक विमानों की लैंडिंग रुकी रही। इंडिगो के विमानों को लखनऊ और दिल्ली की ओर डायवर्ट किया गया। शाम को स्थिति सामान्य हुई और एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन फिर से शुरू हुआ।

एयरपोर्ट पर तीन घंटे लैंडिंग बंद, चार विमान डायवर्ट

बाबतपुर (वाराणसी), संवाद। लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे के मेंटेनेंस के दौरान आई तकनीकी दिक्कत से मंगलवार दोपहर तीन घंटे से ज्यादा समय तक विमानों की लैंडिंग बंद रही। इससे इंडिगो के गाजियाबाद, अहमदाबाद और नवी मुम्बई से आ रहे विमानों को लखनऊ और दिल्ली की फ्लाइट को अयोध्या डायवर्ट किया गया। एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार के तहत कई कार्य चल रहे हैं। इस दौरान मंगलवार दोपहर 12.40 बजे पहुंचे मेडिकल चार्टर विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैंडिग में दिक्कत की शिकायत की। अधिकारियों ने मौके पर जांच की और दोपहर एक बजे से विमानों की लैंडिंग बंद कर दी गई।

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इस बीच, वाराणसी हवाई क्षेत्र में पहुंचे इंडिगो दिल्ली के 6 ई 5025 फ्लाइट को अयोध्या डायवर्ट कर दिया गया। इंडिगो गाजियाबाद के 6 ई 2571, अहमदाबाद के 6 ई 6805 और नवी मुम्बई के 6 ई 2442 विमानों को लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया। यहां स्थिति सामान्य होने पर शाम 4.08 बजे विमानों का संचालन सुचारु हुआ और अयोध्या गया विमान वापस उतरा। एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि रनवे विस्तार का कार्य चल रहा है। जिसके कारण कुछ समस्या उत्पन्न हुई। जिसे दूर कर विमान संचालन सुचारु कराया गया।

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