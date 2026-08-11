वाराणसी उड़ान रद्द होने से यात्री परेशान
वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे में तकनीकी खराबी ने हिंडन से वाराणसी की उड़ानों को प्रभावित किया। यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और रद्द की गई उड़ानों के लिए उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट भेजा गया। एयरलाइंस अधिकारियों ने यात्रियों को स्थिति के बारे में समझाया और वैकल्पिक उड़ान की सुविधा दी।
ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे पर तकनीकी खराबी का असर मंगलवार को हिंडन एयरपोर्ट से वाराणसी की उड़ानों पर भी पड़ा। हिंडन से वाराणसी जाने वाली और वाराणसी से हिंडन आने वाली दोनों उड़ान करनी पड़ीं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। कई यात्री हिंडन एयरपोर्ट पहुंच गए थे, जिन्हें बस से दिल्ली एयरपोर्ट वैकल्पिक उड़ान के लिए भेजा गया। हिंडन एयरपोर्ट से इंडिगो की वाराणसी उड़ान संचालित होती है। दोपहर को वाराणसी के लिए हिंडन से विमान उड़ान भरता है, जबकि वारणसी से आने वाली उड़ान यहां शाम को पहुंचती है। वाराणसी एयरपोर्ट पर रनवे की दिक्कत से उड़ानें प्रभावित हुईं, जिनमें हिंडन एयरपोर्ट की उड़ान भी शामिल थी।
दोपहर को यात्री हिंडन एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और विमान के उड़ान भरने से कुछ समय पहले ही पता चला कि वाराणसी की उड़ान रद्द कर दी गई है। इस पर यात्रियों ने नाराजगी जताई। एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को वजह बताते हुए समझाया। साथ ही इच्छुक यात्रियों को हिंडन से ही बस में बैठाकर दिल्ली एयरपोर्ट भेजा गया, जहां से यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान की सुविधा दी गई थी। वहीं शाम को वाराणसी से आने वाली उड़ान भी रद्द रही। हिंडन एयरपोर्ट के निदेशक डॉ. चिलका महेश ने बताया कि वाराणसी एयरपोर्ट के संचालन में बाधा आने के कारण मंगलवार को हिंडन से वाराणसी जाने वाली दोनों उड़ानें रद्द की गईं। वाराणसी से हिंडन आने वाली उड़ान भी रद्द रही। एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों को बस से दिल्ली भेजा गया था।
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