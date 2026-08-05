ओएचई का काउंटर वेट टूटा, वाशिंग पिट पर फंसी ट्रेन की रैक
मुजफ्फरपुर में ओएचई की तकनीकी खराबी के कारण एक स्पेशल ट्रेन करीब डेढ़ घंटे तक फंसी रही। काउंटर वेट टूटने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जिससे ट्रेन की शंटिंग प्रभावित हुई। टीआरडी की टीम ने ओएचई को दुरुस्त किया और घटना की तकनीकी जांच चल रही है।
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जंक्शन पर मंगलवार की शाम पौने चार बजे ओएचई की तकनीकी खराबी से करीब डेढ़ घंटे तक स्पेशल ट्रेन की रैक फंसी रही। वाशिंग पिट के पास ओएचई का काउंटर वेट टूटकर गिर गया, जिससे लाइन नंबर छह से आठ तक बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सूचना मिलते ही टीआरडी की टीम मौके पर पहुंची। साथ में स्टेशन एरिया मैनेजर रविशंकर महतो और स्टेशन प्रबंधक शिवदास भी थे। टीआरडी की टीम ने शाम सवा पांच बजे तक ओएचई को दुरुस्त किया। बताया जाता है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने से रैक की शंटिंग का काम भी प्रभावित हुआ।घटना
की कराई जा रही जांच :रेल सूत्रों के अनुसार, काउंटर वेट के टूटने से ओएचई का तार झूल गया था। इसे बदलकर नया फिटिंग किया गया। स्टेशन एरिया मैनेजर रविशंकर महतो ने बताया कि घटना की तकनीकी जांच कराई जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या नहीं हो।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें