एनआईसी का सर्वर ठप, पांच घंटे बाधित रहा लाइसेंस सत्यापन कार्य
एनआईसी के सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन कार्य में 5 घंटों तक रुकावट आई। आवेदक लंबी कतारों में खड़े रहे। दोपहर में सर्वर बहाल होने के बाद प्रक्रियाएं पुनः शुरू हुईं, लेकिन भीड़ और लंबी लाइनें शाम तक बनी रहीं।
एनआईसी के सर्वर में आई तकनीकी खराबी के कारण गुरुवार को आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े सत्यापन कार्य करीब पांच घंटे तक प्रभावित रहे। ट्रांसपोर्टनगर स्थित आरटीओ कार्यालय के सारथी भवन में सुबह से ही आवेदकों की लंबी कतारें लग गईं। दोपहर होते-होते स्थिति यह हो गई कि भवन के भीतर खड़े होने तक की जगह नहीं बची। दोपहर करीब तीन बजे सर्वर बहाल होने के बाद सत्यापन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकी। बावजूद इसके देर शाम तक आवेदकों की भीड़ और लंबी लाइनें बनी रहीं। स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने के बाद आवेदकों को आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट से पहले दस्तावेजों का सत्यापन कराना होता है।
इस प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच, ऑनलाइन अपलोडिंग, बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन शामिल हैं, जो एनआईसी के सारथी पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से सर्वर में रुक-रुककर दिक्कत आ रही है। गुरुवार सुबह कार्यालय खुलते ही आवेदक पहुंचने लगे, लेकिन काउंटर पर उन्हें सर्वर बंद होने की जानकारी मिली। सामान्य परिस्थितियों में पांच मिनट से भी कम समय में पूरी होने वाली सत्यापन प्रक्रिया के लिए लोगों को करीब पांच घंटे तक इंतजार करना पड़ा।
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