Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एनआईसी का सर्वर ठप, पांच घंटे बाधित रहा लाइसेंस सत्यापन कार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

एनआईसी के सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन कार्य में 5 घंटों तक रुकावट आई। आवेदक लंबी कतारों में खड़े रहे। दोपहर में सर्वर बहाल होने के बाद प्रक्रियाएं पुनः शुरू हुईं, लेकिन भीड़ और लंबी लाइनें शाम तक बनी रहीं।

एनआईसी का सर्वर ठप, पांच घंटे बाधित रहा लाइसेंस सत्यापन कार्य

एनआईसी के सर्वर में आई तकनीकी खराबी के कारण गुरुवार को आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े सत्यापन कार्य करीब पांच घंटे तक प्रभावित रहे। ट्रांसपोर्टनगर स्थित आरटीओ कार्यालय के सारथी भवन में सुबह से ही आवेदकों की लंबी कतारें लग गईं। दोपहर होते-होते स्थिति यह हो गई कि भवन के भीतर खड़े होने तक की जगह नहीं बची। दोपहर करीब तीन बजे सर्वर बहाल होने के बाद सत्यापन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकी। बावजूद इसके देर शाम तक आवेदकों की भीड़ और लंबी लाइनें बनी रहीं। स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने के बाद आवेदकों को आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट से पहले दस्तावेजों का सत्यापन कराना होता है।

इस प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच, ऑनलाइन अपलोडिंग, बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन शामिल हैं, जो एनआईसी के सारथी पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से सर्वर में रुक-रुककर दिक्कत आ रही है। गुरुवार सुबह कार्यालय खुलते ही आवेदक पहुंचने लगे, लेकिन काउंटर पर उन्हें सर्वर बंद होने की जानकारी मिली। सामान्य परिस्थितियों में पांच मिनट से भी कम समय में पूरी होने वाली सत्यापन प्रक्रिया के लिए लोगों को करीब पांच घंटे तक इंतजार करना पड़ा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Driving License RTO अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।