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शुभम हत्याकांड: पांच जिलों में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ़्तारी के लिए की छापेमारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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लोहरदगा में शुभम कुमार साहू की हत्या और लूट के प्रयास के आरोपियों की गिरफ्तारी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हुई। पुलिस ने 36 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने तीन घटनाओं में अपनी भूमिका स्वीकार की। मुख्य आरोपी रौशन के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

शुभम हत्याकांड: पांच जिलों में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ़्तारी के लिए की छापेमारी

लोहरदगा, संवाददाता। शुभम हत्याकांड और लूट की कोशिशों के आरोपियों की गिरफ्तारी में तकनीकी साक्ष्य पुलिस के काम आए। वारदात के बाद पुलिस ने लगातार लोहरदगा सहित रांची, गुमला, लातेहार और पलामू जिलों में आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दिन-रात लगातार छापेमारी की। लोहरदगा जिला पुलिस ने चर्चित शुभम कुमार साहू हत्याकांड और उससे पहले हुई लूट व छिनतई के प्रयास की घटनाओं का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी से पुलिस की साख पर लगा बटटा थोड़ा हल्का जरूर हुआ है। मगर आरोपी एक वारदात को अंजाम देने के बाद डेढ़ घंटे तक घूमते रहे और फिर लूट की कोशिश में विफल रहने पर दूसरे दुकान में जाकर हत्या को अंजाम दे दिया।

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लोहरदगा में यह चर्चा आम है कि इतनी देर तक पुलिस ने इन्हें पकड़ने में कोई तत्परता नहीं दिखाई। पहली वारदात के तुरंत बाद पुलिस सजग होती तो अपराधियों को दूसरी और तीसरी वारदात को अंजाम देने का मौका नहीं मिलता। टाउन थाना पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, जो अपराधियों की गिरफ़्तारी मात्र से खत्म होनेवाला नहीं है। मुख्य आरोपी रौशन के बारे में बताया जा रहा है कि वह स्कूल में पढ़ाई करते वक्त से ही आपराधिक प्रवृत्ति का हो चुका था। इसे स्कूल से निकाला भी गया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के कुरसे निवासी लाल रौशन नाथ शाहदेव और गुमला के घाघरा पतागाई निवासी हसमथ राजा के रूप में हुई है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों द्वारा 30 जुलाई की शाम पहले अपर बाजार स्थित खत्री ज्वेलर्स में लूट का प्रयास किया गया। इसके बाद पतराटोली स्थित पेट्रोल पंप पर छिनतई की कोशिश की और फिर प्रिया स्टोर के संचालक शुभम कुमार साहू को गोली मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर एसआईटी का गठन कर लगातार छापेमारी करते हुए 36 घण्टे के अंदर दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने प्रेस कान्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि तकनीकी विश्लेषण के आधार पर शनिवार सुबह ओयना गांव के एक बंद मकान में छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में दोनों ने तीनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक देशी कट्टा, .315 बोर की एक जिंदा गोली और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी लाल रौशन नाथ शाहदेव ने पूछताछ में बताया कि खत्री ज्वेलर्स में पिस्टल छीन लिए जाने के बाद वह अपने साथी के साथ वहां से भागा और बाद में देशी कट्टा लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा। वहां लूट में असफल रहने के बाद प्रिया स्टोर पहुंचा, जहां शुभम कुमार साहू को गोली मार दी। आरोपी ने पूछताछ में हत्या के पीछे अपनी पुरानी दुश्मनी और मुखबिरी के संदेह की बात कही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह आरोपियों का स्वीकारोक्ति बयान है, जिसकी जांच जारी है। पुलिस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है। मुख्य आरोपी लाल रौशन नाथ शाहदेव के खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, लूट और चोरी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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