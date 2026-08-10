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5 वीं बार जिला महासचिव बने तबरेज आलम, बधाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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आमस की महुअवां पंचायत के तबरेज आलम को पांचवीं बार जदयू का जिला महासचिव चुना गया है। साथ ही, मुन्ना खान को भी यह जिम्मेदारी मिली है। नेताओं ने सरकार की सराहना की और कहा कि दोनों के नेतृत्व में पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है।

5 वीं बार जिला महासचिव बने तबरेज आलम, बधाई

आमस की महुअवां पंचायत के हमजापुर निवासी तबरेज आलम को पांचवीं बार जदयू का जिला महासचिव बनाया गया है। वहीं, सिहुली गांव निवासी मुन्ना खान को भी जिला महासचिव की जिम्मेदारी मिली है। प्रखंड अध्यक्ष रामवृक्ष प्रसाद, तस्लीम खान, बारिश खान, सुरेंद्र यादव, अर्जुन यादव और शिवकुमार प्रसाद ने कहा कि दोनों नेताओं के नेतृत्व में शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी मजबूत हुई है। उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता का पार्टी को लाभ मिल रहा है। नेताओं ने मनोनयन के लिए जिला व प्रदेश नेतृत्व की सराहना की। राजेंद्र प्रसाद यादव, विजय ठाकुर, हेना खान और मनीष कुमार ने भी दोनों को बधाई दी।

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