शिक्षकों की समस्याओं को लेकर एसोसिएशन ने उठाई आवाज

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की ब्लॉक इकाई निचलौल के पदाधिकारियों ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी निचलौल को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षकों की लंबित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने की मांग की।जिलाध्यक्ष श्रवण चौरसिया ने कहा कि शिक्षक-शिक्षिकाओं के चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) व मातृत्व अवकाश के आवेदन समय से स्वीकृत कियाा जाय, जिससे शिक्षिकाओं को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। प्रशिक्षण की धनराशि शिक्षकों के खातों में समय से भेजने भेजा जाय। उन्होंने मांग किया कि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद संबंधित अभिलेख व बिल-वाउचर तैयार कर समय से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय समय से भेजा जाय, ताकि शिक्षकों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।