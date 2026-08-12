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शिक्षकों की समस्याओं को लेकर एसोसिएशन ने उठाई आवाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की ब्लॉक इकाई निचलौल के पदाधिकारियों ने

शिक्षकों की समस्याओं को लेकर एसोसिएशन ने उठाई आवाज
शिक्षकों की समस्याओं को लेकर एसोसिएशन ने उठाई आवाज

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की ब्लॉक इकाई निचलौल के पदाधिकारियों ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी निचलौल को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षकों की लंबित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने की मांग की।जिलाध्यक्ष श्रवण चौरसिया ने कहा कि शिक्षक-शिक्षिकाओं के चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) व मातृत्व अवकाश के आवेदन समय से स्वीकृत कियाा जाय, जिससे शिक्षिकाओं को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। प्रशिक्षण की धनराशि शिक्षकों के खातों में समय से भेजने भेजा जाय। उन्होंने मांग किया कि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद संबंधित अभिलेख व बिल-वाउचर तैयार कर समय से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय समय से भेजा जाय, ताकि शिक्षकों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।

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इसके साथ ही समय से बच्चों की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने, किसी दिन शिक्षक के विद्यालय पहुंचने में 30 मिनट तक का विलंब होने पर वेतन नहीं रोकने का आदेश जारी करने, शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा सुविधा से संबंधित आवेदनों को समय से अग्रसारित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भेजने, एफएलएन प्रशिक्षण के दौरान भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशिक्षण स्थलों पर समय से जनरेटर एवं बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की भी मांग की। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष रोशन गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद ,ब्लाक प्रभारी अमरजीत भारती,कोषाध्यक्ष अनिल गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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