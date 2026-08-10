21 अगस्त को जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा :चन्द्रहास
-एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु से की मुलाकात एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष
एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु से प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पश्चिम जोन प्रभारी चंद्रहास सिंह ने प्रदेशीय कार्यालय पर मुलाकात कर आगामी आंदोलन पर चर्चा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने कहा कि टीईटी अनिवार्यता एनपीएस एवं निजीकरण केवल पूंजीपतियों का षड्यंत्र है। जिसके लिए सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को संगठित होने की आवश्यकता है। आगामी 21 अगस्त को प्रदेश के जिला पर तिरंगा यात्रा एवं 25 सितंबर को लखनऊ में महारैली आयोजित की जाएगी। प्रत्येक कार्यक्रम में सभी शिक्षक एवं कर्मचारी संगठित होकर शामिल होने का कार्य करें। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पश्चिम जोन प्रभारी चंद्रहास सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन के लिए अटेवा दृढ़संकल्पित है।
आगामी आंदोलन पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष में मील का पत्थर साबित होंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें