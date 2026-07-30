प्रत्येक माह की पहली तारीख को वेतन मिले: शिक्षक
झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर डीईओ से मुलाकात की। संघ ने समय पर वेतन न मिलने और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मांग की कि शिक्षकों का वेतन हर महीने की पहली तारीख को दिया जाए। डीईओ ने समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया।
धनबाद, मुख्य संवाददाता। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को डीईओ से मुलाकात की। जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह चौधरी व सचिव जय होरो के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिला। संघ ने कहा कि शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को कई माह से समय से वेतन नहीं मिल रहा है। प्रत्येक माह की पहली तारीख को वेतन भुगतान करने की दिशा में पहल हो। शिक्षकों का गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति नियंत्री पदाधिकारी स्तर से ही हो न कि बीडीओ, बीईईओ/बीपीओ स्तर से, प्रतिनियुक्ति में वरीयता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, शिक्षिकाओं के मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल एवं उपार्जित अवकाश की स्वीकृति को सुविधाजनक बनाया जाए।
डीईओ ने सकारात्मक रूप से समाधान करने का विश्वास दिलाया। प्रतिनिधिमंडल में सुरेंद्र तुरी, राहुल चौबे, आशीष मंडल, गणेश महतो, अशोक कुमार यादव समेत अन्य शामिल थे।
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