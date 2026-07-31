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शिक्षकों की 22 मांगे हैं लंबित, धरना देकर की समाधान की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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बस्ती के माध्यमिक शिक्षक संघ ने डीआईओएस कार्यालय के पास शिक्षकों की लंबित 25 सूत्री मांगों के निस्तारण के लिए धरना प्रदर्शन किया। ज्ञापन में पुरानी पेंशन बहाली, विद्यालयों का राजकीयकरण, सेवा सुरक्षा, और शिक्षकों के बकाया वेतन आदि मुद्दे शामिल हैं। कई शिक्षकों और पदाधिकारियों ने धरने को संबोधित किया।

शिक्षकों की 22 मांगे हैं लंबित, धरना देकर की समाधान की मांग

बस्ती, निज संवाददाता। माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट जिला इकाई ने डीआईओएस कार्यालय परिसर में शिक्षकों से संबंधित लंबित 25 सूत्री मांगों के निस्तारण के लिए धरना प्रदर्शन किया। धरने के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सह जिला विद्यालय निरीक्षक अनूप कुशवाहा को सौंपा। ज्ञापन में पुरानी पेंशन बहाली, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण, सेवा सुरक्षा बहाली, वित्त विहिन शिक्षकों की सेवा नियमावली, मदरसा शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा सहायता प्रदान करने, प्रधानाचार्य भर्ती की लिखित परीक्षा तथा विगत महीने में हुई राजकीय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का अवशेष बकाया शिक्षकों को शीघ्र भुगतान से संबंधित मुद्दे शामिल रहे।

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धरने को प्रदेश कोषाध्यक्ष बिजेंद्र कुमार, प्रदेश मंत्री ध्रुव नारायण चौधरी, अटेवा के मंडलीय महामंत्री दीपक सिंह प्रेमी, जिला संयोजक अटेवा तौआब अली, जिलाध्यक्ष एकजुट अजय वर्मा, महामंत्री एकजुट डॉ. सत्यप्रकाश मौर्य, वीरेंद्र वरुण, राकेश सिंह, बाबूराम, शिवमूर्ति चतुर्वेदी सहित अन्य पदाधिकारियों, शिक्षकों ने संबोधित किया। इस दौरान नीरज वर्मा, जयराम, फूलचंद, विजय, मोहम्मद उमर, दरवेश, रमाकांत, संजय पासवान, विपलेश कुमार, गरिमा वर्मा, कंचन, संतोष, अजय राव, राकेश कुमार, शांति देवी सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।

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