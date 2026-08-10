आकलन पास सहायक अध्यापकों की बैठक, 11 अगस्त को विधानसभा घेराव में शामिल होने का निर्णय
आकलन पास सहायक अध्यापकों की बैठक, 11 अगस्त को विधानसभा घेराव में शामिल होने का निर्णय बरकट्ठा प्रतिनिधि। आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की बैठक रव
बरकट्ठा प्रतिनिधि। आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की बैठक रविवार को बीआरसी भवन के बाहरी परिसर में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सचिव अरुण मंडल ने किया जबकि संचालन राघवेंद्र लाल ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश स्तरीय संघ के आहूत विधानसभा धरना, प्रदर्शन कार्यक्रम में अपने विभिन्न मांगों को लेकर 11 अगस्त को रांची कुच करेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी सहायक अध्यापक एवं शिक्षिकाओं को रांची अपनी मांगों को लेकर आकस्मिक अवकाश लेकर जाना है। बैठक में शिक्षक मनोज कुमार ने कहा यदि हेमंत सोरेन की सरकार हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करती है तो आने वाले समय में इससे भी अधिक उग्र आंदोलन किया जाएगा।
मौके पर सचिव अरुण मंडल, राघवेंद्र लाल, नारायण महतो, मनोज कुमार, राजेंद्र गुप्ता, अनिल बरनवाल, चंद्रिका सिंह, हरिहर दास, मनमोहन दास, पंकज कुमार अग्रवाल, श्याम किशोर पांडेय समेत कई शिक्षक मौजूद थे।फोटो बरकट्ठा पी 2- बरकट्ठा में आकलन प्रशिक्षित अध्यापक संघ की बैठक में शामिल शिक्षक।----
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