Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आकलन पास सहायक अध्यापकों की बैठक, 11 अगस्त को विधानसभा घेराव में शामिल होने का निर्णय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
Follow us on Google News
share

आकलन पास सहायक अध्यापकों की बैठक, 11 अगस्त को विधानसभा घेराव में शामिल होने का निर्णय बरकट्ठा प्रतिनिधि। आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की बैठक रव

आकलन पास सहायक अध्यापकों की बैठक, 11 अगस्त को विधानसभा घेराव में शामिल होने का निर्णय

बरकट्ठा प्रतिनिधि। आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की बैठक रविवार को बीआरसी भवन के बाहरी परिसर में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सचिव अरुण मंडल ने किया जबकि संचालन राघवेंद्र लाल ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश स्तरीय संघ के आहूत विधानसभा धरना, प्रदर्शन कार्यक्रम में अपने विभिन्न मांगों को लेकर 11 अगस्त को रांची कुच करेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी सहायक अध्यापक एवं शिक्षिकाओं को रांची अपनी मांगों को लेकर आकस्मिक अवकाश लेकर जाना है। बैठक में शिक्षक मनोज कुमार ने कहा यदि हेमंत सोरेन की सरकार हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करती है तो आने वाले समय में इससे भी अधिक उग्र आंदोलन किया जाएगा।

मौके पर सचिव अरुण मंडल, राघवेंद्र लाल, नारायण महतो, मनोज कुमार, राजेंद्र गुप्ता, अनिल बरनवाल, चंद्रिका सिंह, हरिहर दास, मनमोहन दास, पंकज कुमार अग्रवाल, श्याम किशोर पांडेय समेत कई शिक्षक मौजूद थे।फोटो बरकट्ठा पी 2- बरकट्ठा में आकलन प्रशिक्षित अध्यापक संघ की बैठक में शामिल शिक्षक।----

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Hazaribagh Latest News Hazaribagh News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।