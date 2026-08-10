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निघासन में प्राथमिक शिक्षक संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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निघासन में प्राथमिक शिक्षक संघ चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। ब्लाक अध्यक्ष और महामंत्री के दावेदार टीचरों से संवाद कर समर्थन जुटा रहे हैं। 209 स्कूलों में करीब 549 टीचर मतदान करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए चार मीडियावादियों में प्रतिस्पर्धा है। यथार्थ में, प्रत्याशी टीचरों के हित के मुद्दे उठाकर समर्थन मांग रहे हैं।

निघासन में प्राथमिक शिक्षक संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज

निघासन। प्राथमिक शिक्षक संघ चुनाव को लेकर यहां सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ब्लाक अध्यक्ष और महामंत्री पद के दावेदारों ने संपर्क अभियान तेज कर दिया है। रोज सुबह से देर शाम तक टीचरों से मुलाकात और समर्थन जुटाने का सिलसिला चल रहा है। निघासन ब्लाक के 209 स्कूलों में करीब 549 टीचर हैं। इनमें संगठन से जुड़े लोग और कार्यकारिणी में शामिल टीचरों को छोड़कर बाकी टीचर नए पदाधिकारियों के चुनाव में मतदान करेंगे। इस चुनाव में अध्यक्ष और मंत्री पद के लिए अभी तक चार-चार दावेदार बताए जाते हैं। अध्यक्ष पद पर पूर्व अध्यक्ष रूपसिंह यादव, अभिषेक बाजपेई, मधुरेश शुक्ला और राजीव पांडे अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं।

वहीं मंत्री पद के लिए कुशलपाल सिंह, योगेश पांडे, सूरज कुमार और रजनीश वर्मा टीचरों से संपर्क साध रहे हैं। प्रत्याशी साथी टीचरों से व्यक्तिगत संपर्क कर समर्थन मांग रहे हैं। वे अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए टीचरों के हितों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। उनके समर्थक भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं।

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