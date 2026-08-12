फार्म-26 एएस में कटौती का प्रदर्शन न होने पर शिक्षक महासभा नाराज
पीलीभीत में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा के प्रतिनिधियों ने डीआईओएस से मिलकर वेतन से काटे गए आयकर के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा। महासभा ने कहा कि टीडीएस का विवरण फार्म 26एएस में नहीं आ रहा है, जिससे करदाताओं को नोटिस मिल रहे हैं। डीआईओएस ने समाधान का आश्वासन दिया है।
पीलीभीत। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने डीआईओएस से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर समस्याएं निस्तारित किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि वेतन से डीआईओएस द्वारा काटे गए आयकर का फार्म 26एएस में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इस कारण करदाताओं को आयकर विभाग से नोटिस मिल रहे हैं। महासभा का कहना है कि कर्मचारियों के लिए यह स्थिति अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। कर्मचारियों द्वारा टीडीएस की कटौती स्वयं नहीं की गई है। उनके वेतन से डीआईओएस कार्यालय से टीडीएस काटा गया है। उसी कार्यालय से फार्म-16 जारी किया गया है।
इसलिए कर्मचारियों के फार्म-26एएस में टीडीएस का प्रदर्शित होना जरूरी है। डीआईओएस विजय सिंह यादव का कहना है कि फार्म-26एएस में प्रदर्शित होने के बारे में कार्रवाई की गई है। इस बारे में जल्द ही कोई निर्णय होगा। ज्ञापन देने वालों में संरक्षक डॉ.वीर सिंह आजाद, जिलाध्यक्ष राजेश कनौजिया आदि शामिल रहे।
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