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राशिसं ने शिक्षकों को बीएलओ, एसआईआर ड्यूटी से मुक्त रखने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षकों को निर्वाचन संबंधी (बीएलओ, एसआईआर) ड्यूटी से मुक्त रखने की मांग की है। संघ का कहना है कि इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा परिणामों पर बुरा असर पड़ेगा। शिक्षकों ने शासन को ज्ञापन भेजकर इस मुद्दे पर कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि शैक्षणिक कामकाज प्रभावित न हो।

राशिसं ने शिक्षकों को बीएलओ, एसआईआर ड्यूटी से मुक्त रखने की मांग

राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षकों को निर्वाचन संबंधी (बीएलओ, एसआईआर) ड्यूटी से मुक्त रखने की मांग की है। संघ का कहना है कि अधिकांश विद्यालयों से 70 फीसदी शिक्षकों की बीएलओ और एसआईआर ड्यूटी लगाई गई है। इसका सबसे अधिक असर विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा परिणामों पर पड़ेगा। कमजोर विद्यार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा और बोर्ड परीक्षाओं सहित अन्य परीक्षाओं के परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं। संघ का कहना है कि बाद में खराब परीक्षा परिणामों की जिम्मेदारी शिक्षकों और विद्यालयों पर ही डाल दी जाती है, जबकि वास्तविक कारण शिक्षकों को बार-बार गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाना है।

राजकीय शिक्षक संघ के जिला महामंत्री अर्जुन पंवार ने शासन को ज्ञापन प्रेषित कर बताया कि उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों के शिक्षक हमेशा अपने शैक्षणिक दायित्वों के साथ-साथ शासन और प्रशासन की ओर से सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों का भी पूरी निष्ठा से निर्वहन करते रहे हैं। जून माह के ग्रीष्मावकाश के दौरान भी सैकड़ों शिक्षकों ने अपना अवकाश त्यागकर निर्वाचन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने कहा कि अब अगस्त माह से फिर बड़ी संख्या में शिक्षकों की निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगाई जा रही है, जबकि यह शैक्षणिक सत्र का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इसी दौरान नियमित कक्षाएं, आधारभूत अधिगम, पाठ्यक्रम की प्रगति, आंतरिक मूल्यांकन, प्रायोगिक कार्य और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू होती है। विद्यालयों के बड़ी संख्या में शिक्षक निर्वाचन कार्यों में व्यस्त रहेंगे तो शिक्षण व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 शिक्षकों को अधिकतम समय शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध कराएं। ज्ञापन के माध्यम से शासन से आग्रह किया गया कि विद्यार्थियों के हित, विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता और बेहतर परीक्षा परिणामों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को बीएलओ, एसआईआर ड्यूटी से पूर्णतः मुक्त कराने के लिए प्रभावी पहल की जाए।

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