सरप्लस घोषित कर तबादला से शिक्षकों में असंतोष
शिक्षा विभाग के द्वारा कई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अचानक सरपल्स घोषित कर तबादला करने के निर्णय पर शिक्षक संघों ने असंतोष व्यक्त किया है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें 15 वर्षों से अपनी पंचायत में सेवा दी है। शिक्षक नेता अजित कुमार ने शिक्षकों को ग्रीवांस पोर्टल पर समस्या दर्ज करने की सलाह दी है।
प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों को सरपल्स घोषित कर तबादला किए जाने के शिक्षा विभाग के निर्णय पर शिक्षक संघों ने असंतोष जताया है। शिक्षक संघों का कहना है कि 15 वर्षों से अपनी ही पंचायत के विद्यालयों में निष्ठापूर्वक सेवा दे रहे शिक्षकों को विभाग द्वारा अचानक अधिशेष (सरपल्स) घोषित कर दूसरे प्रखंडों के विद्यालयों का विकल्प चुनने और अपनी आईडी से आवेदन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जबिक शिक्षक नेता अजित कुमार ने कहा कि शिक्षकों से सरकार ने शिक्षक हित को देखकर ही यह निर्णय लिया है। उन्होंने नियम से अलग हटकर अधिशेष घोषित हुए शिक्षकों को सलाह दी है कि वे तुरंत अपनी आईडी से ग्रीवांस पोर्टल पर अपनी समस्या दर्ज कराएं ताकि विभाग को स्थानांतरण प्रक्रिया में सहूलियत हो सके।
(रजौली से राजेश कुमार)
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