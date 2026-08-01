अब शिक्षकों को देनी होगी जानकारी, छात्रों को क्या पढ़ाया

अब शिक्षकों को देनी होगी जानकारी, छात्रों को क्या पढ़ाया
बेतिया, बेतिया कार्यालय जिले के विद्यालयों में शिक्षकों को आम दिनों में गपशप
बेतिया, बेतिया कार्यालय जिले के विद्यालयों में शिक्षकों को आम दिनों में गपशप करते देखा जाता है। कई शिक्षक इसी में अपना दिन काट लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा आरोप आए दिन देखने को मिलता है। लेकिन अब शिक्षा विभाग में सख्ती तेज कर दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार ने इसे लेकर नई पहल शुरू की है जिसके तहत शिक्षकों ने प्रत्येक घंटी में क्या पढ़ाया है इसकी जानकारी उन्हें देनी होगी कितना सिलेबस क्लास में पूरा हुआ इसकी भी जानकारी देनी होगी इसके लिए उन्हें गूगल सीट में भरकर देना होगा। जो शिक्षक भरकर नहीं देंगे उनको अनुपस्थित माना जाएगा। इससे जिले के शिक्षकों में खलबली मच गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गूगल फॉर्म में शिक्षकों द्वारा की गई प्रविष्टि ही उनके उस तिथि को विद्यालय में उपस्थित होने और शिक्षण कार्य करने का एकमात्र प्रमाण मानी जाएगी। यदि कोई शिक्षक इस गूगल फॉर्म में अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कर पाता है, तो उन्हें उस दिन के लिए अनुपस्थित मान लिया जाएगा। परिणामस्वरुप, छात्र व विद्यालय हित में उनके उस तिथि के वेतन की कटौती की जाएगी तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी संचालित होगी।जिले के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा निर्धारित अकादमिक कैलेंडर के अनुसार समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए जिला शिक्षा विभाग ने एक सख्त कदम उठाया है। अब जिले के सभी शिक्षकों को प्रतिदिन विद्यालय अवधि की समाप्ति तक एक विशेष गूगल फॉर्म के माध्यम से अपने शिक्षण कार्य की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करनी होगी.
फोटो के साथ देनी होगी वर्ग संचालन की जानकारी
शिक्षकों को अब प्रतिदिन वर्गवार संचालित कक्षाओं, पढ़ाए जाने वाले विषयों और कक्षा संचालन से संबंधित फोटोग्राफ्स को अनिवार्य रूप से गूगल फॉर्म पर अपलोड करना होगा। इस व्यवस्था की सतत् मॉनिटरिंग संकुल, प्रखंड और जिला स्तर पर गठित शैक्षणिक कोषांग द्वारा की जाएगी। प्रत्येक सोमवार को फॉर्म न भरने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर उन पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विभाग के इस कड़े निर्देश से विद्यालयों में शैक्षणिक अनुशासन और उत्तरदायित्व में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है।
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