सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रिमझिम फुहार के बीच शिवालयों में शिव भक्त अपने आराध्य शिव-शंभु को जलाभिषेक करने के लिए पूरे दिन पहुंचते रहे। सभी ने बम-बम भोले की...

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के मैरवा प्रखंड के शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पीटीईसी में दिशा मॉड्यूल के तहत पांच दिवसीय आवासीय एफएलएन यानि कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है।

प्रशिक्षण का उद्देश्य पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागी शिक्षकों को गतिविधि आधारित शिक्षण, भाषा व गणित की आधारभूत दक्षताओं के विकास, बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने व आधुनिक शिक्षण तकनीकों के प्रभावी उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही शिक्षण सामग्री निर्माण, समूह कार्य व कक्षा-कक्ष में नवाचारी शिक्षण विधियों का अभ्यास भी कराया जा रहा है, ताकि बच्चों के सीखने के परिणामों में सकारात्मक सुधार लाया जा सके।

कार्यक्रम की जानकारी प्रशिक्षण के दौरान प्राचार्या डॉ. अंकिता कुमारी ने सोमवार को बताया कि कि एफएलएन मिशन प्रारंभिक शिक्षा की मजबूत नींव तैयार करने का महत्वपूर्ण अभियान है। यदि बच्चे शुरुआती कक्षाओं में पढ़ने, लिखने, समझने व गणना करने की बुनियादी दक्षताओं में निपुण हो जाते हैं, तो उनका आगे का शैक्षिक जीवन अधिक सशक्त व आत्मविश्वासपूर्ण बनता है। उन्होंने शिक्षकों से प्रशिक्षण में सीखे गए नवाचारों को विद्यालयों में प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एफएलएन प्रशिक्षण केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रारंभिक शिक्षा की मजबूत नींव तैयार करने का सशक्त अभियान है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कार्यक्रम प्रशिक्षण प्रभारी मो. अकरम ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आयोजित यह प्रशिक्षण बच्चों के सर्वांगीण विकास और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप एफएलएन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक बच्चे को आधारभूत भाषा एवं गणितीय दक्षताओं से सशक्त बनाना है. उन्होंने प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों से प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाने तथा विद्यालयों में सीखी गई शिक्षण विधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करने की अपील की। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में भाषा व गणित की आधारभूत दक्षता होगी मजबूत पांच दिवसीय प्रशिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में भाषा व गणित की आधारभूत दक्षताओं को मजबूत बनाकर विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा देना है।

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों से चयनित 155 शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल हो रहे रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को गतिविधि-आधारित शिक्षण, भाषा एवं गणित की आधारभूत दक्षताओं के विकास, शिक्षण सामग्री निर्माण, समूह कार्य तथा आधुनिक शिक्षण तकनीकों के प्रभावी उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों के सीखने के स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है। इधर, प्रशिक्षण में व्याख्याता हरेराम दीक्षित, कुमारी विभा, अब्दुल वदूद, डॉ. रामप्रवेश प्रसाद, शैलेन्द्र कुमार व जियाउद्दीन आलम समेत प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे।

मध्यमा परीक्षा-2027 बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना ने मध्यमा परीक्षा-2027 के लिए पंजीयन व आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अनुसार, मध्यमा परीक्षा-2027 के लिए प्रवेश पत्र का वितरण 23- 24 फरवरी 2027 जबकि संभावित लिखित परीक्षा 2 मार्च से 5 मार्च 2027 तक होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले नियमित व स्वतंत्र परीक्षार्थी निर्धारित समय सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को रंगीन फोटो के साथ आवेदन करना होगा। नियमित व स्वतंत्र परीक्षार्थी 3 अगस्त से 30 अक्टूबर तक निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ आवेदन 2 नवंबर से 30 नवंबर तक कर सकेंगे।