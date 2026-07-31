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मांगें को लेकर शिक्षक सात अगस्त को करेंगे प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- राजधानी में प्रदेश भर के शिक्षक जुटेंगे लखनऊ, प्रमुख संवाददाता पुरानी पेंशन

मांगें को लेकर शिक्षक सात अगस्त को करेंगे प्रदर्शन

पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने व तदर्थ शिक्षकों का विनियमितिकरण किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक सात अगस्त को राजधानी में प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) की ओर से लंबित मांगों को पूरा किए जाने को लेकर विरोध जताया जाएगा।संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रवक्ता ओपी त्रिपाठी ने बताया कि राज्य कर्मियों की तरह सेवारत व सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी पंडित दीन दयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना का बिना भेदभाव लाभ दिया जाए। शुक्रवार को प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों में सांकेतिक प्रदर्शन कर माध्यमिक शिक्षकों ने अपनी मांगों को जोर-शोर से उठाया।

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अब सात अगस्त को राजधानी में शिक्षा भवन के बाहर बड़ी संख्या में शिक्षक जुटेंगे और वह अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे।

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