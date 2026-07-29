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सुपौल : स्कूल आवर में क्लास में सोने के मामले में दो शिक्षक निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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त्रिवेणीगंज के प्राथमिक विद्यालय खोरिया के दो शिक्षकों को कक्षा में सोते हुए पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। शिक्षकों का वीडियो वायरल होने पर शिक्षा विभाग ने जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। निलंबन की अवधि में उनके अस्थायी मुख्यालय भी तय किए गए हैं।

सुपौल : स्कूल आवर में क्लास में सोने के मामले में दो शिक्षक निलंबित

​त्रिवेणीगंज, निज प्रतिनिधि। त्रिवेणीगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय खोरिया के दो शिक्षकों को स्कूल आवर में कक्षा में सोने के मामले में जिला शिक्षा विभाग की ओर से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल, क्लास के दौरान शिक्षकों के सोने का वीडियो वायरल होने के मामले में शिक्षा विभाग ने मामले की बीईओ से जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद डीपीओ (स्थापना) ने विद्यालय के विशिष्ट शिक्षक दिनेश कुमार मंडल और देवेंद्र सरदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक दिनेश कुमार मंडल का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय सरायगढ़-भपटियाही तथा शिक्षक देवेंद्र सरदार का मुख्यालय बीआरसी राघोपुर निर्धारित किया गया है।

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विभागीय आदेश के अनुसार निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के आधार पर ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आदेश में विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित शिक्षकों के खिलाफ अलग से आरोप-पत्र निर्गत किया जाएगा।

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