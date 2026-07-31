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ब्रेन हेमरेज से दिवंगत शिक्षक की पत्नी को टीएससीटी दी 49 लाख की मदद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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जुलाई में बीस दिवंगत शिक्षक परिवारों को टीएससीटी ने दी 10 करोड़ की आर्थिक ब्रेन हेमरेज से दिवंगत शिक्षक की पत्नी को टीएससीटी दी 49 लाख की मददब्रेन हे

ब्रेन हेमरेज से दिवंगत शिक्षक की पत्नी को टीएससीटी दी 49 लाख की मदद
ब्रेन हेमरेज से दिवंगत शिक्षक की पत्नी को टीएससीटी दी 49 लाख की मदद

बिलसंडा, संवाददाता। टीचर्स सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश ने जुलाई माह में उत्तर प्रदेश के 20 दिवंगत शिक्षक परिवारों को 10 करोड़ से अधिक की मदद की है। शिक्षकों की मदद से संचालित टीएससीटी ग्रुप पिछले कई साल से अपनों के लिये उम्मीद की किरण बन रहा है।टीचर्स सेल्फ केयर टीम पीलीभीत के जिला संयोजक राज कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 6 साल में संस्था ने अब तक 636 परिवारों को लगभग 288 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की है। बताया ललौरीखेड़ा ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय गौनेरा में वेदप्रकाश की तैनाती थी। पिछले साल 29 मई को ब्रेन हेमरेज से उनकी मौत हो गई।

अब जुलाई माह में पीलीभीत जनपद के शिक्षक की पत्नी सुषमा देवी को टीचर्स सेल्फ केयर के माध्यम से 49 लाख 55 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। पत्नी बरेली जिले के नबाबगंज ब्लाक मधुकर पुर में रह रही हैं। बोले किसी भी इंसान की भरपाई सम्भव नहीं है, लेकिन ग्रुप की मदद सराहनीय कार्य है। दिवंगत शिक्षक की पत्नी सुषमा देवी ने इस सहायता के लिए टीचर्स सेल्फ केयर टीम के संस्थापक विवेकानंद आर्य, सह संस्थापक सुधेश पाण्डेय, सह संस्थापक संजीव रजक का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेरे पति इस संस्था से जुड़े हुए थे। संस्था के साथ सदैव जरूरतमंद परिवारों की सहायता करने में अपना योगदान दिया था।

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