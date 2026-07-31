ब्रेन हेमरेज से दिवंगत शिक्षक की पत्नी को टीएससीटी दी 49 लाख की मदद
जुलाई में बीस दिवंगत शिक्षक परिवारों को टीएससीटी ने दी 10 करोड़ की आर्थिक ब्रेन हेमरेज से दिवंगत शिक्षक की पत्नी को टीएससीटी दी 49 लाख की मददब्रेन हे
बिलसंडा, संवाददाता। टीचर्स सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश ने जुलाई माह में उत्तर प्रदेश के 20 दिवंगत शिक्षक परिवारों को 10 करोड़ से अधिक की मदद की है। शिक्षकों की मदद से संचालित टीएससीटी ग्रुप पिछले कई साल से अपनों के लिये उम्मीद की किरण बन रहा है।टीचर्स सेल्फ केयर टीम पीलीभीत के जिला संयोजक राज कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 6 साल में संस्था ने अब तक 636 परिवारों को लगभग 288 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की है। बताया ललौरीखेड़ा ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय गौनेरा में वेदप्रकाश की तैनाती थी। पिछले साल 29 मई को ब्रेन हेमरेज से उनकी मौत हो गई।
अब जुलाई माह में पीलीभीत जनपद के शिक्षक की पत्नी सुषमा देवी को टीचर्स सेल्फ केयर के माध्यम से 49 लाख 55 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। पत्नी बरेली जिले के नबाबगंज ब्लाक मधुकर पुर में रह रही हैं। बोले किसी भी इंसान की भरपाई सम्भव नहीं है, लेकिन ग्रुप की मदद सराहनीय कार्य है। दिवंगत शिक्षक की पत्नी सुषमा देवी ने इस सहायता के लिए टीचर्स सेल्फ केयर टीम के संस्थापक विवेकानंद आर्य, सह संस्थापक सुधेश पाण्डेय, सह संस्थापक संजीव रजक का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेरे पति इस संस्था से जुड़े हुए थे। संस्था के साथ सदैव जरूरतमंद परिवारों की सहायता करने में अपना योगदान दिया था।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें