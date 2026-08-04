टीएससीटी मृतक शिक्षिका के आश्रित को देगा 50 लाख की मदद
टीचर्स सेल्फ केयर टीम ने 616 दिवंगत परिवारों को 277 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। इसका उद्देश्य सदस्यों के आकस्मिक निधन पर उनके परिवारों को सहायता पहुंचाना है। हाल ही में दिवंगत शिक्षिका सुरेंद्र सैनी के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई।
टीचर्स सेल्फ केयर टीम अपने सदस्यों को आर्थिक सहायता पहुंचा कर सबल बना रही है। टीएससीटी अब तक प्रदेश के करीब 616 दिवंगत परिवारों को 277 करोड रुपए की आर्थिक सहायता दे चुकी है। टीएससीटी का उद्देश्य टीम में जुड़े सदस्य के आकस्मिक निधन पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाना है।टीचर्स सेल्फ केअर टीम उत्तर प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष विवेकानंद आर्य के दिशा निर्देश पर टीएससीटी की टीम ब्लॉक अल्हैपुर के जैन मुनि कन्या विद्यालय की दिवंगत शिक्षिका सुरेंद्र सैनी के आवास पर पहुंची। इस दौरान दिवंगत आत्मा की शांति को ईश्वर से प्रार्थना की गई। साथ ही टीएससीटी ने अपने सदस्य रही दिवंगत शिक्षिका सुरेंद्र सैनी के परिवार को 50 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
जिला संयोजक नवाब आलम ने बताया कि टीएससीटी में करीब 4 लाख सक्रिय सदस्य हैं। जो प्रति माह वेतन से टीएससीटी को आर्थिक मदद करते हैं। इसमें आर्थिक मदद के लिए बेसिक स्कूलों, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के भी शिक्षक जुड़े हुए हैं। इस मौके पर जिला प्रवक्ता नीरज कुमार, चन्द्रशेखर,अशोक कुमार, मौ. अनस, बुकरम, मौ. इसमाईल, कृष्ण अवतार वर्मा आदि रहे।
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