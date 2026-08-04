टीएससीटी मृतक शिक्षिका के आश्रित को देगा 50 लाख की मदद

टीचर्स सेल्फ केयर टीम अपने सदस्यों को आर्थिक सहायता पहुंचा कर सबल बना रही है। टीएससीटी अब तक प्रदेश के करीब 616 दिवंगत परिवारों को 277 करोड रुपए की आर्थिक सहायता दे चुकी है। टीएससीटी का उद्देश्य टीम में जुड़े सदस्य के आकस्मिक निधन पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाना है।टीचर्स सेल्फ केअर टीम उत्तर प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष विवेकानंद आर्य के दिशा निर्देश पर टीएससीटी की टीम ब्लॉक अल्हैपुर के जैन मुनि कन्या विद्यालय की दिवंगत शिक्षिका सुरेंद्र सैनी के आवास पर पहुंची। इस दौरान दिवंगत आत्मा की शांति को ईश्वर से प्रार्थना की गई। साथ ही टीएससीटी ने अपने सदस्य रही दिवंगत शिक्षिका सुरेंद्र सैनी के परिवार को 50 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।