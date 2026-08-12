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सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाएगी टीएससीटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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टीचर्स सेल्फ केयर टीम (टीएससीटी) की ऑनलाइन मासिक बैठक में संगठन की गतिविधियों और भविष्य की कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई। जिला संयोजक राजकुमार वर्मा ने सहयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों और सदस्यों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक का उद्देश्य संगठन की मजबूती और टीम भावना के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुँचना था।

सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाएगी टीएससीटी

पीलीभीत। टीचर्स सेल्फ केयर टीम (टीएससीटी) की ऑनलाइन मासिक बैठक में संगठन की गतिविधियों, आगामी कार्ययोजनाओं एवं सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जिला संयोजक राजकुमार वर्मा ने सभी ब्लॉक टीमों को सहयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि संगठन की मजबूती केवल पदाधिकारियों से नहीं है। बल्कि प्रत्येक सदस्य के सक्रिय सहयोग और सहभागिता से सुनिश्चित होती है। जिला प्रवक्ता नरेश पाल गंगवार ने कहा कि बैठक का उद्देश्य केवल समीक्षा करना नहीं है। एक-दूसरे का उत्साह बढ़ाना, कमियों को दूर करना और टीम भावना के साथ संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है।

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जिला मीडिया प्रभारी फुरकान हाशमी ने कहा कि पिछले दो तीन माह में जिन ब्लाकों के सदस्यों का सहयोग किन्हीं कारणों से छूट गया है। उन ब्लाक टीमों के साथ विशेष रूप से बैठक कर कारणों का पता लगाते हुए सहयोग को प्रभावी बनाना होगा। बैठक में अच्छा कार्य करने वाली ब्लाक टीमों के प्रयासों की सराहना एवं उत्साहवर्धन किया गया। सभी टीमों से इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। इस मौके पर जिला सह संयोजक भानु प्रताप सिंह, अतुल कुमार, पूनम सहगल, जिला आईटी सेल प्रभारी शिवम सक्सेना, बीसलपुर ब्लाक अध्यक्ष सुरजीत सिंह, ललौरीखेड़ा ब्लाक अध्यक्ष सुहेल अहमद खां, प्रवक्ता अमनदीप सिंह आदि मौजूद रहे।

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