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बच्चों में वैज्ञानिक सोच का सृजन करना शिक्षकों की जिम्मेदारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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शिक्षकों की जिम्मेदारी बच्चों में वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता का सृजन करना है। शेखाना हाई स्कूल में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। यह राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026 के लिए है, जो 1 से 10 अक्टूबर तक आयोजित होगी। 10 से 17 वर्ष तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं।

बच्चों में वैज्ञानिक सोच का सृजन करना शिक्षकों की जिम्मेदारी

बच्चों में वैज्ञानिक सोच का सृजन करना शिक्षकों की जिम्मेदारी छोटी सोच से करें शुरुआत, छात्रों को हमेशा करें प्रेरित

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प्रशिक्षण का आयोजन

शेखाना हाई स्कूल में बिहारशरीफ अनुमंडल के शिक्षकों को मिला प्रशिक्षण 1 से 10 अक्टूबर तक होगी जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता फोटो : टीचर ट्रेनिंग : शेखाना हाई स्कूल में शनिवार को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026 को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला में शामिल मास्टर ट्रेनर संजीव कुमार रंजन व शिक्षक। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। बच्चे देश के भविष्य हैं, कर्णधार हैं। ऐसे में उनमें वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता का सृजन करना हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है। इसकी शुरुआत उनकी एक छोटी सोच के साथ करें। इसके लिए छात्रों को हमेशा प्रेरित करें। शेखाना हाई स्कूल में शनिवार को बिहारशरीफ अनुमंडल के दर्जनों शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया गया। जिला बाल विज्ञान कांग्रेस के नोडल शिक्षक शैलेंद्र प्रसाद ने कहा कि एक अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक होगी जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता होगी। इस बार अधिक से अधिक बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। 10 से 17 साल तक का कोई भी बच्चा या छात्र इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकता है।

शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका

बस प्रेरित करने की जरूरत : मास्टर ट्रेनर संजीव कुमार रंजन ने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना शिक्षकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों को छोटी-छोटी स्थानीय समस्याओं पर शोध और नवाचार के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो सके। स्कूल में गंदगी, सुरक्षा, साइबर अटैक, जल संचय जैसी गंभीर विषयों पर मॉडल बनाए जा सकते हैं। बस हमें उन बच्चों को इसके लिए प्रेरित करने की जरूरत है। बच्चों में अनुसंधान और नवाचार बढ़ाना इसका लक्ष्य : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विद्यार्थियों में अनुसंधान, नवाचार, तर्कशीलता और टीमवर्क की भावना विकसित करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रधानाध्यापकों को गुणवत्तापूर्ण मॉडल तैयार कराने और विद्यार्थियों को विज्ञान आधारित नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया है। कार्यशाला में कुमार किशोर नंदा, डॉ. संगम भारती, डॉ. नागेंद्र कुमार, सुनील कुमार, शशिकांत कुमार, संजीत कुमार, आशा सिन्हा, प्रियंका प्रधान, फरहत बानो, नागेंद्र प्रसाद, अनुराधा रानी, रजनीकांत, अमन वर्मा, राजीव कुमार सिन्हा, कविता यादव, प्रेम ज्योति रानी, अनन्या राज, सुबोध कुमार, पृथ्वी प्रसाद, प्रमोद कुमार व अन्य शामिल थे। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह कार्यशाला कब आयोजित की गई थी?
यह कार्यशाला शनिवार को आयोजित की गई थी।
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