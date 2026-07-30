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लंबित प्रकरणों का निस्तारण न होने से नाराज शिक्षक धरने में गरजे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उप्र के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों ने फार्म 16 में गड़बड़ी और लंबित मांगों को लेकर शिक्षा भवन में धरना दिया। 300 से अधिक शिक्षकों ने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षकों ने तेज़ी से मुद्दों के निस्तारण की चेतावनी दी, जिसमें आयकर संबंधी समस्या और पदोन्नति वेतनमान शामिल हैं।

लंबित प्रकरणों का निस्तारण न होने से नाराज शिक्षक धरने में गरजे

सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक गुरुवार को फार्म 16 के फार्म के विवरणों में गड़बड़ी, ओपीएस में सरकार की राशि अपडेट न किये जाने, स्कूलों का राजकीय करण समेत दूसरे लंबितों मांगों पर शिक्षा भवन में धरना प्रदर्शन कर खूब गरजे। उप्र. माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के नेतृत्व में आयोजित धरने में जुटे 300 से अधिक शिक्षकों ने विभाग के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने उप शिक्षा निदेकश पीएन सिंह और सह विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार को मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन दिया। प्रकरणों का जल्द निस्तारण न होने पर संगठन डीआईओएस कार्यालय के अधिकारियों के खिलाफ माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

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उप्र. माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने धरने में सम्बोधित करते हुए कहा कि डीआईओएस कार्यालय की ओर से शिक्षकों को दिये गए आयकर विभाग को गलत विवरण भेजे जाने के कारण भारी संख्या शिक्षक रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है। डीआईओएस देवेन्द्र पाण्डेय से शिकायत के बावजूद इसमें सुधार नहीं किया गया है। इसके अलावा शिक्षकों के प्रोन्नत वेतनमान और पदोन्नति के प्रकरण लंबित हैं। उप शिक्षा निदेशक पीएन सिंह ने ज्ञापन में दिये प्रोन्नति वेतमान का त्वरित निस्तारण कराया। धरने में जिला अध्यक्ष अंबिका प्रसाद, मंत्री रमेश कुमार,रजनीश मिश्रा, विनीता तिवारी, मनोज वर्मा, किरन समेत 300 से अधिक शिक्षक शामिल हुए।

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