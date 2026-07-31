22 सूत्रीय मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना
शामली में माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) द्वारा डीआईओएस कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों ने 22 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा जिसमें पुरानी पेंशन बहाल करने, विद्यालयों का राजकीयकरण, और रोजगार सुरक्षा की मांग की गई। सरकार को चेतावनी दी गई कि समस्याओं का शीघ्र समाधान न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।
शामली। माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के बैनर तले गुरुवार को डीआईओएस कार्यालय पर शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष गंगाराम मौर्य के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 22 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। गुरूवार को दिए ज्ञापन में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, सहायता प्राप्त विद्यालयों का राजकीयकरण करने, सेवा सुरक्षा से संबंधित धारा 12, 18 एवं 21 को पुनः लागू करने तथा सहायक अध्यापक का पदनाम बदलकर सहायक प्रवक्ता किए जाने की मांग की। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन अवकाश के स्थान पर 30 दिन का अर्जित अवकाश, माता अथवा पिता के निधन पर 15-15 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश तथा महिला शिक्षकों को प्रत्येक माह दो दिन का विशेष अवकाश देने की भी मांग उठाई गई।
शिक्षकों ने अनापत्ति रहित स्थानांतरण व्यवस्था लागू करने, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से प्रधानाचार्यों की भर्ती कराने तथा नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक शनिवार अवकाश घोषित किए जाने सहित अन्य मांगों को भी ज्ञापन में शामिल किया।धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो संगठन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन को और तेज करेगा। इस अवसर पर संगठन के उपाध्यक्ष सुरेंद्रनाथ, कोषाध्यक्ष मनजीत सिंह, कृपा शंकर सिंह, नवनीत गहमरी, रामफूल, रमाकांत राजवंशी, लवलेश कुमार, प्रेम प्रकाश, लोकेश कुमार आदि मौजूद रहे।
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