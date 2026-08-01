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सरकारी शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर किया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के आह्वान पर, 24 जिलों में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ आवाज उठाई, जो एमएसीपी के लाभ प्रदान करने में अनुत्तरदायी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी पर चिंता व्यक्त की।

सरकारी शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर किया विरोध

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के आह्वान पर राज्य के 24 जिलों के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया। सरकार की ओर से शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ प्रदान करने में अपनाए जा रहे उदासीन और निराशाजनक रवैये के विरुद्ध यह विरोध किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू ने कहा कि शिक्षक समाज वर्षों से धैर्य व अनुशासन के साथ अपनी वैधानिक मांग उठा रहा है। सरकार यदि न्यायालय के निर्देशों व शिक्षकों के अधिकारों की अनदेखी करती रही, तो यह केवल शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं बल्कि विधि के शासन की भावना के भी प्रतिकूल होगा।

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