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22 सूत्रीय मांगों को लेकर माशिसं ने दिया धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली समेत 22 मांगों के लिए धरना-प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से मांगों के शीघ्र निस्तारण की अपील की। संघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन को तेज किया जाएगा।

22 सूत्रीय मांगों को लेकर माशिसं ने दिया धरना

फतेहपुर। पुरानी पेंशन बहाली समेत 22 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने के लिए गुरुवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में शिक्षकों ने डीआईओएस कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। बाद में मुख्यमंत्री को सम्बोधित एक ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र राजपूत, जिला मंत्री विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि ज्ञापन में पुरानी पेंशन बहाली, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के राजकीयकरण, शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, रिक्त प्रधानाचार्य पदों पर शीघ्र भर्ती, ऑनलाइन स्थानांतरण व्यवस्था लागू करने सहित विभिन्न मांगों के जल्द निस्तारण की मांग की गई है। संघ ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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इस मौके पर विपिन गुप्ता, तरुण सिंह, वीर कुमार सहित अन्य शिक्षक शामिल रहे।

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